Joyce Jonathan nous dit TOUT sur son rôle dans Demain Nous Appartient !  

EXCLU MYTF1 ! Joyce Jonathan profite de son passage dans les locaux de TF1 pour nous en dire plus sur son rôle dans Demain Nous Appartient. La chanteuse a en effet eu la chance de participer à votre série préférée, et nous dévoile en exclusivité des détails sur son personnage. C'est également l'occasion d'en apprendre plus sur les conditions du tournage et les relations avec Maud Baecker et Joffrey Platel, alias Anna et Bastien ! Et surtout, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour la suite de Demain Nous Appartient, et tous les jours sur MYTF1.fr pour du contenu exclusif !