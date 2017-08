Joyce Jonathan : "Pour le générique, j'avais envie de raconter quelque chose à quelqu'un"  

EXCLU MYTF1 ! Joyce Jonathan profite de son passage dans les locaux de TF1 pour nous en dire plus sur le générique de Demain Nous Appartient. C'est en effet elle qui s'est occupé des paroles, donnant ainsi la réplique à Lou. Nous avons découvert cette chanteuse dans The Voice Kids, mais voici qu'elle montre une autre corde à son arc en jouant dans votre série préférée ! Joyce Jonathan nous raconte tout sur la conception du texte... Et surtout, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour la suite de Demain Nous Appartient, et tous les jours sur MYTF1.fr pour du contenu exclusif !