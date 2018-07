JOYEUX ANNIVERSAIRE DNA 🍰- Un gateau pour toute l'équipe

Votre série Demain nous appartient souffle sa première bougie ! Il y a un an jour pour jour, le 17 juillet 2017, la série faisait son apparition sur TF1. C'est donc normal que toute l'équipe célèbre cet anniversaire comme il se doit, avec un gros gateau pour tout le monde. Vous êtes plusieurs millions à suivre quotidiennement les aventures de Chloé et Anna Delcourt, de Karim et Lucie, de Victoire et Sandrine Lazzari, de la famille Moreno, de la famille Vallorta et de tous les autres tous les jours sur TF1 à 19h20 et en replay sur MYTF1. Pour fêter cet anniversaire, découvrez en exclusivité sur MYTF1 des images inédites des coulisses de votre série quotidienne et des comédiens. Toute l’équipe de DNA vous dit MERCI et vous promet encore plus de rebondissements pour les prochains épisodes et l'année qui arrive. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 tout l'été pour une nouvelle intrigue avec en invités Vanessa Demouy et Bruno Madinier.