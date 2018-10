Judith a le feu vert de ses parents pour partir aux États-Unis ! (épisode 323)

Alex et Chloé ont longtemps été réticents à l’idée que leur fille se retrouve à l’autre bout du monde. Après de longue discussion, ils ont tranché : « On est d’accord ! ». Judith va s’envoler une année en Californie pour ses études. Hébergée dans une famille d’accueil, l’adolescente est surexcitée. « J’ai tellement de trucs à faire, je ne sais pas par où je vais commencer ! », s’écrit-elle. C’est sûr, Judith va manquer à ses parents et à son grand frère, Maxime. Comment va se dérouler sa nouvelle vie aux États-Unis ? Extrait de l’épisode 323 de Demain nous appartient du mardi 30 octobre 2018.