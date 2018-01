Exclu: Judith Delcourt vue par Sylvie Filloux dans l'intrigue "Corbeau"

Petit bout de femme téméraire au grand cœur, Judith Delcourt alias Sylvie Filloux se trouve au cœur de l'intrigue "corbeau". Dans les épisodes du moment, Judith apprend que le rein qu'elle a obtenu (greffé illégalement par sa grand-mère Marianne Delcourt) était celui qui était destiné à Agnès Verneuil, une patiente qui attendait bien plus longtemps qu'elle. Prise par un sentiment de culpabilité, Judith va tout faire pour sauver la vie de cette femme qui méritait la même chance qu'elle. Cependant, cette affaire va se suivre de messages menaçants et incessants de la part d'un anonyme qui en voudrait à Marianne. Derrière cette maturité se cache aussi une Sylvie active qui a besoin de canaliser son stress sur le tournage grâce à de "bons petits chocolats chauds" et du suivi de son coach. Sylvie vous présente également le personnage de Judith Delcourt en quelques mots : une jeune fille très gentille mais qui pourrait facilement se faire avoir. Mais ce qu’elle est train de vivre va aboutir à son évolution et à construire un fort caractère. Continuez de suivre son évolution dans les épisodes de Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.