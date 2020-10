Judith divague ? - DNA du 26 octobre 2020 en avance

L'état de Judith préoccupe sérieusement Victoire. En effet la jeune fille présente des signes de confusions et des pertes de mémoire. Victoire se sent obligée de l'interroger chaque afin de pouvoir situer ses repères. Ajouter à cela ses douleurs abdominales incessantes, Judith doit être prise en charge au plus vite.