Judith fuit de la maison pour voir sa grand-mère (épisode 206)

Judith est très affectée par les récentes révélations sur son père et ses grands-parents. Mais pour elle, Catherine et Jacques restent ses vrais grands-parents, ceux avec qui elle a partagé des souvenirs et des bons moments. Alors que Jeanne, la mère biologique d’Alex, doit venir déjeuner chez les Bertrand, Judith préfère fuir pour rejoindre sa grand-mère à l’hôpital. Elle fait promettre à Catherine que les cachets et les tentatives de suicide, c’est fini. Elles profitent de ces moments passés toutes les deux car tant que Jeanne Bellanger ne lève pas sa plainte, Catherine et Jacques risquent d’aller en prison. Alex vient chercher sa fille à l’hôpital et ordonne à sa mère de laisser tranquille sa famille et de ne plus s’approcher de ses enfants. Extrait de l’épisode 206 de Demain nous appartient.