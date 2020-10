Judith libérée ! - DNA du 2 novembre 2020 en avance

Prêt à tout pour sauver sa fille, Alex est parvenu à la retrouver en descendant lui-même dans la grotte ! Un acte héroïque qui a permet à Judith de sortir de cet enfer et d’enfin voir la lumière du jour. Et ce au plus au grand soulagement de sa mère Chloé. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.