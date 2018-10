Judith et son projet trop ambitieux ? (épisode 311)

A la rentrée, Judith a rédigé avec ses amies un rêve qu’elles souhaitent réaliser avant la fin de l’année. La jeune fille voudrait partir faire un an d’études aux Etats-Unis mais elle a peur de la réaction de ses parents. Elle doit donner une réponse rapidement si elle veut pouvoir participer au programme. Pendant l’absence de ses parents, elle décide d’inviter sa grand-mère pour avoir son avis. Elle lui raconte son projet et lui demande son aide pour convaincre Alex et Chloé. Mais Marianne ne partage pas l’enthousiasme de Judith. En tant que médecin, elle ne lui recommande pas de quitter le pays avec son traitement pour sa greffe. De plus, elle ne lui conseille pas de partir en milieu d’année pour rejoindre un pays dont l’enseignement secondaire n’est pas top. Judith ne reçoit pas l’aide qu’elle désirait auprès de Manou… Extrait de l’épisode 311 de Demain nous appartient du vendredi 12 octobre 2018.