Jules met la pression à Noor

Ces derniers temps, Jules et Noor sont devenus très complices au point de ressentir des choses fortes l'un pour l'autre. Noor est cependant en couple avec Timothée, ce qu’elle a tendance a oublié en présence de Jules… Quand à lui, le jeune homme ne supporte plus cette double relation entretenue par Noor, il veut qu'elle fasse un choix, et vite. Noor aura-t-elle le courage de quitter Timothée malgré toute sa compassion à son égard ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.