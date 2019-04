Julien fait une crise de jalousie à Hugo ! (épisode 432)

Julien et Hugo profitent d’un moment d’intimité. Mais Hugo doit voir Bart, qui ne devrait plus tarder… Très vite, Julien fait une crise de jalousie. Il a l’impression qu’il s’éloigne d’Hugo. Mais ce dernier est optimiste : « On se rattrapera quand on sera en Californie ! ». Le couple a déjà tout prévu, donner des cours de kitesurf et ouvrir un restaurant en bord de mer. Julien oblige alors Hugo à annuler leur rendez-vous ! Mais il ne veut prendre aucun risque. S’il se met Bart à dos, Hugo risque de retourner en prison. De son côté, Julien a un plan pour récolter de l’argent rapidement… Avec qui travaille-t-il ? De qui Hugo est-il réellement amoureux ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.