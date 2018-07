Karim a-t-il accepté de faire un bébé avec Anna ? 👶(épisode 245)

Anna est fin prête : elle veut avoir un bébé avec Karim. La jeune femme se voit bien devenir mère et passer à l’étape supérieure avec celui qu’elle aime. En effet, depuis qu’elle garde quotidiennement Nina, la fille de Karim, Anna s’est attachée à elle d’autant plus que le petit bout de chou a appelé Anna « maman ». Toutefois, Karim ne semble pas être prêt à en avoir un deuxième et surtout pour lui, qui dit « grossesse » dit organisation, dispute d’après le capitaine. En effet, la séparation entre Lou et Karim n’avait pas été des plus faciles. Alors, Karim ne se sent pas prêt à avoir un autre bébé et préfère préserver la situation paisible qu’il a avec sa belle. Extrait de l’épisode 245 de Demain nous appartient.