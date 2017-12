Quand Karim et Anna surpassent leur ego…

Avec leur fort caractère, ce n’est pas toujours facile pour Karim et Anna. En effet, leur côté rebelle et fier leur jouent souvent des détours. Les deux amoureux secrets ne parviennent pas à se dire ce qu’ils ressentent l’un envers l’autre alors qu’ils s’aiment éperdument. Karim trouve malgré tout des prétextes afin que sa belle Anna prenne soin de lui. Mais Anna ne s’arrête pas là. Boostée par les conseils de Victoire, elle décide de passer au-delà de leurs chahuts habituels et décide d’ouvrir son cœur. Touché par ses confessions, Karim se dévoile également ce qui leur permettra d’enfin briser la glace.