Karim apprend le décès de son ami Oscar et arrête Célia pour meurtre

Oscar Rinaldi, l’ami d’enfance de Karim s’est réveillé plus tôt de son coma à l’hôpital de Sète. Cependant, alors que Marianne et Bastien effectue un diagnostic de son état de santé, celui-ci perd connaissance et rend son souffle. Un peu plus tard, Karim reçoit un appel qui lui annonce la mort de son ami. Dépitée, Anna essaye de le consoler. Mais Karim ne compte pas lâcher l’affaire car le meurtrier aurait été identifié et serait Célia, la « femme au bébé ». Sachant que Chloé est actuellement en train de la loger, Anna fini par lui avouer la vérité. Karim s'empresse alors pour l'arrêter pour homicide...Que va devenir le destin du bébé ? Extrait de l'épisode 119 de Demain nous appartient.