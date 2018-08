Karim demande de l’aide à Victor (épisode 259)

Pour Karim et Lou, la situation devient très compliquée. Ils sont d’accord pour faire un bébé médicament pour sauver leur fille Nina. Mais pour cela, il faut s’inscrire dans une clinique pour faire une FIV en Espagne. Malheureusement, les cliniques sont surchargées et le cas de Nina n’est pas prioritaire. Karim décide alors de demander une faveur à Victor. Il sait que l’homme d’affaire a le bras long et qu’il pourra certainement les aider à accélérer les choses. Malgré les rancœurs entre les deux hommes, Victor accepte de les aider. Extrait de l’épisode 259 de Demain nous appartient du mercredi 1er août 2018.