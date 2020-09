Karim est dévasté - DNA du 8 septembre 2020 en avance

William apprend à Karim le décès de Chemsa. Mais ce n’est pas tout, il l’informe de ses soupçons de meurtre. Selon William, Chemsa a été empoisonnée… Une nouvelle rageante pour Karim qui ne comprend pas comment cela est possible et est bien décidé à trouver le coupable. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.