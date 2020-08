Karim et Sara démasqués ?...DNA en avance du 26 août 2020

L'analyse d'Aurore est mise à dure épreuve. Aurore sent bien que des informations lui échappent. Mais que faire ? Qui ment ? Qui obstrue l'enquète ? Arrivée au commissariat, elle décide de confronter Karim et Sara.