Karim et Marc Véry : une confrontation qui tourne mal (épisode 187)

Même si Lucie et Marc sont comme sur un petit nuage, Karim quant à lui redouble de vigilance. En effet, aveuglée par son amour pour le profiler, Lucie ne se doute pas que son nouvel amoureux soit le tueur aux alliances. Karim de son côté pousse ses investigations auprès d’Anna qui lui fournit de nouveaux éléments. Maintenant, il est sûr. Marc Véry est certainement le tueur qu’il traque et rien ne pourra l’arrêter dans cette voie. Cependant, l’idylle entre Marc et Lucie semble être un frein pour l’enquête puisque la jeune femme le défend dure comme fer. Lucie finira-t-elle par ouvrir les yeux sur l’identité de Marc ? Extrait de l’épisode 187 de Demain nous appartient.