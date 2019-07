C'est définitivement fini entre Karim et Anna. De son côté, Karim est prêt à passer l'éponge sur ce qu'il s'est passé avec Mathieu car il est encore fou amoureux d'Anna. Mais celle-ci n'a plus de sentiment pour lui. Karim prend son sac, regarde Anna pour une dernière fois et s'en va. Ou va-il aller ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1