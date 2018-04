Karim rebooste Lucie et tante Pénélope (épisode 203)

Karim décide de venir rebooster son amie Lucie et, par la même occasion, sa tante Pénélope. Les deux femmes sont en « dépression » post-rupture et ont besoin de s’amuser un peu. Karim veut leur donner « un bon coup de pied au cul » ! Il propose de les emmener en boite de nuit pour leur changer les idées. Tante Pénélope est très contente et très partante. De son côté, Lucie ne semble pas enchantée par cette proposition mais elle n’a pas le choix. Une soirée qui s’annonce mémorable pour Lucie et Pénélope. Elles auront l’occasion de penser à autre chose. Tonton Jean et Marc Véry ne seront plus dans leur tête le temps d’une soirée. Extrait de l’épisode 203 de Demain nous appartient.