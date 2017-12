L’affaire s’annonce de plus en plus compliquée. Raphael Perez devient très insistant envers Karim. Celui-ci le menace expressément de lui restituer l’argent et de retrouver Angélina sinon il s’en prendra cette fois-ci à Anna ! Anna entend toute la discussion. Karim se retrouve donc devant un ultimatum dans lequel la vie d’un être cher est encore mise en danger… Extrait de l’épisode 112 de Demain nous appartient.