Karim réinterroge Ethan... contre l’avis de Martin (épisode 314)

Lucie pense avoir fait une erreur il y a 8 ans en faisant condamner Patrick Delors. Ethan, le jeune homme qui avait témoigné contre lui est revenu sur son témoignage. A peine sortie du coma, Lucie demande à Karim de réinterroger Ethan et de trouver le vrai meurtrier de Pauline Gardel. Karim ne perd pas de temps et convoque le jeune Ethan au commissariat. Devant les photos des cinq suspects, il semble reconnaitre vaguement un homme. Mais à ce moment-là, Martin Constant fait irruption dans la salle d’interrogatoire. Il ne veut pas que Karim rouvre l’enquête car il n’a aucun élément concret et surtout, parce qu’il est toujours suspendu de ses fonctions ! Extrait de l’épisode 314 de Demain nous appartient du mercredi 17 octobre 2018.