Karim trouve la planque de Prigent grâce à Oriane (épisode 205)

Oriane Vasseur a proposé ses services à Karim. Mais le policier reste sceptique. Il ne pense pas qu’une voyante pourrait l’aider dans ses enquêtes. Mais Oriane vient quand même lui rendre visite au commissariat. Anna lui a montré une photo de Prigent et elle a eu des visions. Elle pense pouvoir le retrouver. Malgré ses doutes, Karim accepte son aide car il n’a rien à perdre et que le temps presse s’il veut fermer son enquête dans les temps. Oriane a vu des cabanons. Après une heure de recherche, bingo ! Karim et Oriane trouvent la planque de Prigent vide. Mais l’homme recherché n’est pas loin. Prigent est déjà de retour et menace Oriane avec une arme. Extrait de l’épisode 205 de Demain nous appartient.