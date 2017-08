L’arrestation de Flore Vallorta !  

Le docteur Bastien Laval a rompu le secret professionnel et a dénoncé les relations qu’entretiennent Flore Vallorta et Anna à la police. Parallèlement, Flore est trahie par sa belle-mère. Elisabeth Vallorta décide de se rendre au commissariat pour rétablir la vérité : non, Flore n’était pas avec Léonard le soir de l’explosion. En plus de la déclaration de Bastien, c’est la preuve qu’attendait le capitaine Karim Saeed pour passer à l’action et arrêter Flore dans le hall de la mairie. Le maire Vallorta est hors de lui ! Quelles seront les conséquences de cette arrestation ? — Extrait de l’épisode 19 de "Demain nous appartient" – Jeudi 10 août 2017.