Demain dans l’épisode 114, les résultats du concours de Noël seront annoncés

Les gagnants du concours du plus beau sapin de Noël vont être annoncés. Qui le remportera ? Sandrine ou Bilel ? A l’hôpital, Leila demande à Victoire si elle ne l’aurait pas vu car elle voulait s’assurer qu’il serait bien de garde le soir de Noël. Confuse, Victoire lui confirme bien qu’il le passera à la Rochelle avec sa mère. Bastien lui aurait-il menti pour ne pas passer le réveillon avec la famille Lazzari ? Angélina veut mettre un terme à sa mission. Elle est plus que déterminé à régler ses comptes avec Thomas. Pour en savoir plus, rendez-vous demain soir sur TF1 à 19h20.