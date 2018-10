Dans l’épisode 323, Noor et Timothée ont un plan pour Halloween…

Le dernier message de Lola était clair : se rendre au cimetière le soir d’Halloween. Pour l’occasion, Noor et Timothée ont élaboré un plan stratégique. Missionnée par les fugueurs, Betty réussit à leur apporter des déguisements et des talkies-walkies. Le plan est simple : des masques pour passer incognito et pas de téléphones portables pour éviter d’être géolocalisés par la police ! Noor et Timothée vont-ils se faire coincer ? Quel message Lola va-t-elle leur transmettre ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.