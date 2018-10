Dans l’épisode 324, Jessica invite Mathias pour Halloween... 👻

Le Spoon se refait une beauté pour la monstrueuse soirée d’Halloween ! Jessica y retrouve ses amis, Bart et Maxime. Alors qu’ils s’apprêtent à aller boire un verre, Mathias les rejoint et invite Jessica à danser. Surprise, ils ont le même déguisement ! Bart n’en revient pas. Autant dire qu’il n’apprécie pas du tout les nouvelles fréquentations de son amie… Médisant, il pense que Mathias va lui apporter des problèmes. Le ton entre les deux lycéens va-t-il monter ? Jessica et Mathias vont-ils s’embrasser ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.