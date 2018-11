Dans l’épisode 333, Bart s’oppose à la relation entre Maxime et Clémentine

Maxime confie à Bart qu’il a revu Clémentine à l’hôpital et qu’ils se sont remis ensemble ! Choqué, le cousin de Maxime ne comprend pas sur quoi leur relation peu aboutir. Il en profite pour lui faire la morale, lui rappeler qu’elle l’a fait souffrir. Conscient de ce passé douloureux, Maxime est toujours amoureux et veut redonner une seconde chance à leur couple. L’adolescent veut vivre au jour le jour et préfère écouter son cœur que l’avis de Bart. Leur relation va-t-elle durer malgré l’incompréhension de leur entourage ? Vont-ils réussir à garder ce lourd secret ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.