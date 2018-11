Dans l’épisode 338, Samuel tente de reconquérir Leïla…

C’est une bonne nouvelle pour la famille Beddiar puisque Noor est enfin sortie du coma. Samuel, qui a eu vent de l’information, en profite pour réconforter Leïla sur l’avenir de sa fille. Mais elle voit tout de suite où Chardeau veut en venir et le stop. Insistant, il compte bien reconquérir le cœur de celle qu’il aime en lui proposant un dîner… Réticente, elle refuse et estime que sa place est auprès de ses filles et de Bilel. Samuel va-t-il être compréhensif ? Leïla va-t-elle céder et retomber dans ses bras ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.