Dans l’épisode 339, Bilel fait un aveu surprenant à Soraya sur l’accident…

L’heure est aux aveux. En tête-à-tête, Bilel avoue à Soraya avoir saboté les freins de la voiture de Chardeau. Désespéré, il ne supportait plus voir Leïla et son amant filer le parfait amour. À bout, Bilel a souhaité le pire pour l’amant de sa femme, jusqu’à sa mort. Un acte aux conséquences lourdes, qui a failli coûter la vie de Noor et celle de nombreuses autres personnes… Confronté à lui-même et seul face à cette situation, l’avenir de Bilel est compromis. Va-t-il se dénoncer au commissariat ? Quelles conséquences cette révélation va-t-elle avoir sur l’avenir des Beddiar ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.