Dans l’épisode 340, Christelle a une jolie surprise pour Jessica !

La vie de Jessica n'est plus la même depuis qu'elle a perdu la vue. Pour lui remonter le moral et l'aider à tenir le coup, Christelle a décidé d'offrir un chien abandonné à sa fille ! Sans prévenir, elle débarque un jour chez Matthias. Sa fille ne s'attendait pas à la voir et ne cache pas son mécontentement. Mais lorsqu'elle prend le chien dans ses bras, Jessica retrouve le sourire. L'adolescente, qui a toujours voulu avoir un animal de compagnie, semble l'avoir déjà apprivoisé !