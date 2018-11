Dans l’épisode 341, Olivier fracasse le téléphone de Maxime en plein cours !

Il y a de l’eau dans le vin entre Maxime et Olivier… Le mari de Clémentine est fortement remonté contre l’adolescent pour avoir sorti sa femme du bus lors de l’accident. En plein cours, Olivier hausse le ton sur Maxime et dérape. Il confisque le téléphone portable de Maxime et dans un excès de colère le lui arrache des mains et le fracasse contre le mur ! Même si les étudiants prennent la défense de leur camarade, Olivier ne s’excuse pas et continue à la provoquer… Quelles conséquences cet acte va-t-il avoir sur la relation entre Maxime et Clémentine ? Olivier va-t-il finir par s’excuser ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.