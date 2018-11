Dans l’épisode 347, Noor devient la risée de son lycée…

Depuis l’accident de bus, Noor a été hospitalisée et son père incarcéré. Elle n’a pas remis les pieds au lycée et appréhende son grand retour. Lorsqu’elle passe la porte de la salle de classe, Arthur cri haut et fort : « BEDDIAR ASSASSIN »… Des mots durs qui ne laissent pas Noor indifférente. Énervés, les étudiants ont pris leur camarade pour cible. Même Betty comprend leur réaction… Seule contre tous, Noor s’en va en colère. Timothée va-t-il prendre sa défense ? Va-t-elle vouloir revenir au lycée ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.