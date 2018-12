Dans l’épisode 350, Maxime est à la recherche d’un emploi…

Depuis qu’il vit avec Clémentine, Maxime doit se débrouiller seul pour subvenir à ses besoins. Ce dernier demande à son père de l’embaucher pour les périodes des fêtes de fin d’année. Mais Chloé désapprouve et pense qu’il gâche sa vie… Réticent, Alex lui fait comprendre qu’il doit se focaliser sur ses études et tente d’apaiser les tensions entre son fils et sa femme. Maxime se braque et préfère couper court à la conversation. Va-t-il travailler en parallèle de ses cours par correspondance ? Ses parents vont-ils l’aider financièrement ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.