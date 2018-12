Dans l’épisode 353, Marianne et André se retrouvent et se disputent !

Les anciens amants ont décidé de mettre carte sur table en s’affrontant. D’un côté Marianne, qui cherche des réponses à ses questions et l’interroge sur son retour inattendu. De l’autre, André qui ne demande qu’à revoir Chloé et Anna, ainsi que ses petits-enfants. Menaçante, Marianne l’interdit de rentrer en contact avec ses filles. André va-t-il accepter et comprendre son choix ? Comment Chloé et Anna vont-elles réagir en apprenant que leur père est en vie après 35 ans d’absence ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.