Dans l’épisode 359, Chloé s’invite chez Maxime et Clémentine…

Maxime est surpris de voir sa mère sonner chez lui. Et pour cause, Chloé a décidé de faire la paix avec son fils et Clémentine. Elle s’est invitée chez le nouveau couple pour enterrer la hache de guerre : « Je voudrai qu’on fasse la paix, je veux que l’on arrête de s’ignorer ! ». Sceptique, Maxime n’est pas sûr de vouloir pardonner à sa mère le comportement négatif qu’elle a porté sur sa nouvelle relation. Est-elle vraiment désolée ? Maxime va-t-il lui pardonner ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.