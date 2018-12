Dans l’épisode 362, DNA vous souhaite un Joyeux Noël !

L’heure est aux festivités ! Toutes les familles fêtent ensemble le réveillon de Noël, malgré la séparation pour certain et la solitude pour d’autres… Au Spoon, l’ambiance est à la fête entre Tristan, Tina, Thomas et Gwen. De leurs côtés, Victor Brunet et Lou trinquent au champagne pendant que Lola rassure Timothée. En prison, Sandrine, Arthur et Lucas ont rendu visite à Laurence. Pour leurs retrouvailles, Béatrice a offert une jolie surprise à Sarah ! Chez les Beddiar, l’absence de Bilel se fait sentir : c’est le premier Noël lui… Seul, Samuel Chardeau a replongé dans ses vieux démons… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.