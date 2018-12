Dans l’épisode 367, un mystérieux individu se cache au lycée de Sète…

Margot et Arthur se livrent dans une course-poursuite dans leur lycée, après avoir vu un mystérieux individu prendre la fuite ! Il s’agit d’une jeune fille qui s’est enfermée dans un placard… Compréhensive, Margot suggère de lui parler pour ne pas l’effrayer davantage. Ils lui posent des questions et veulent connaître les raisons de sa présence. Apeurée, la jeune fille n’est pas réceptive. Qui est cette personne qui erre au lycée et veut-elle ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.