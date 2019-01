Dans l’épisode 369, Victoire assiste au rencard de Georges !

Georges et Amanda ont décidé de se revoir… avec la présence de Victoire ! Alors qu’ils discutent jeux vidéo, la coloc de Lucie montre bien son ennuie. De toute évidence, ils ont beaucoup de similitudes et aiment les mêmes choses ! Alors qu’elle tente une intrusion dans leur conversation, Georges l’interrompt… Elle se vexe et s’en va. Victoire serait-elle jalouse d’Amanda ? Georges va-t-il sortir avec Amanda ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.