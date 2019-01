Dans l’épisode 374, Marc fait une crise de jalousie à Lucie !

Lucie est dans la cellule de son ex… Très vite, il s’emporte et lui reproche de fréquenter un autre homme ! Alors que la scène tourne en crise de jalousie, le lieutenant Salducci tente d’apaiser Marc. Lucie est honnête, leur histoire est terminée. Elle ne l’aime plus et n’hésite pas à le confronter. Mais le ton monte et Marc prend cette nouvelle aventure comme une trahison… Va-t-il l’aider à élucider ces meurtres ? Leur histoire est-elle définitivement finie ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.