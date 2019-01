Dans l’épisode 376, Laurence Moiret serait la prochaine victime…

Selon le schéma du tueur, la juge Moiret serait sa prochaine victime. Karim propose de mettre Laurence sous protection. Mais Martin refuse car elle est en prison… Lucie appuie son idée et craint que le meurtrier la retrouve. Martin est formel, il n’y aura pas de protection supplémentaire par manque de moyen et d’effectifs… Il suggère à Karim et Lucie d’interroger Laurence sur le tueur. Va-t-il réussir à arriver jusqu’à la juge ? Est-elle en réelle sécurité en prison ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.