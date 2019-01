Dans l'épisode 377, Lucie est-elle morte ?

Lucie et Karim ont découvert que la prochaine victime serait le juge Moiret ! Les indices laissés par le tueur indiquent donc qu’elle court un grand danger. Mais Martin ne souhaite pas mettre la juge sous protection car elle est déjà en prison. Cependant, Laurence doit se rendre à l’hôpital pour passer un examen. Le tueur va en profiter pour l’enlever ! Heureusement Lucie et Karim sont sur place et partent dans une course poursuite. Lucie repère Laurence et le tueur prend la fuite. Alors qu’elle est sur ses talons, le tueur assomme Lucie avec un extincteur. Lucie va-t-elle s’en sortir ? Rendez-vous lundi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.