Dans l’épisode 379, Fred fait une déclaration d’amour à Lucie…

Le tueur a été retrouvé mort. La conclusion de la police : un suicide. Pour Lucie, c'est la fin de sa collaboration avec Marc Véry. Il retournera bientôt en prison et Lucie devra lui dire au revoir. Pour essayer de l'oublier, elle retombe dans les bras de Fred, son prof de boxe. Fred est heureux d'apprendre que le tueur est mort, que l'enquête va enfin être clôturée et que Lucie ne reverra plus Véry. Confession sur l'oreiller, Fred avoue à Lucie qu'il est amoureux d'elle ! Comment Lucie va-t-elle réagir face à cette soudaine déclaration d'amour ?