Dans l’épisode 380, Yara et Rami sont arrêtés par la police !

Cela fait plusieurs jours que Yara et son frère Rami ont été kidnappés par Svetan, l’homme qui les exploitait. Alex, Chloé et Margot sont très inquiets et font tout pour les retrouver pour les aider. Yara et Rami sont obligés de voler dans la rue pour éviter les violences de leur kidnappeur et pour espérer retrouver leur passeport… Tristan s’est fait volé son portefeuille plus tôt dans la journée par deux adolescents et en parle à Alex lors de sa livraison quotidienne. Alex reconnait la description de Yara et son frère. Il prévient la police et se rend sur le lieu du vol en espérant les retrouver. Yara et Rami sont en train de voler un passant lorsque la police intervient et les arrête. Alex est là pour les rassurer mais Yara tombe brutalement sur le bras en essayant de s’enfuir… Svetan prend la fuite. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.