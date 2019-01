Dans l’épisode 381, les retrouvailles sulfureuses d’Arnaud et Flore

Flore est actuellement célibataire et cette situation lui pèse. Elle vit avec Bart dans une grande maison et elle aimerait parfois vivre en couple même si son fils lui rappelle qu’à chaque fois qu’un homme habite avec elle, elle finit par le mettre dehors ! Alors, lorsque la sonnette retentit et qu’Arnaud apparait sur le pas de la porte avec un bouquet de fleurs, Flore se jette immédiatement sur lui. Les retrouvailles des deux amants sont très passionnelles ! Le courant est toujours bien passé entre les deux. Arnaud va-t-il s’installer définitivement à Sète pour être proche de Flore ? Va-t-il quitter sa femme et sa vie à New York ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.