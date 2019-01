Dans l’épisode 385, Sandra Meyer révèle ses rituels de tueuse

Menottés, Lucie et Sylvain sont les otages de Sandra Meyer. La meurtrière déballe tout un tas d’instruments chirurgicaux devant eux. Lorsque Lucie lui demande la raison qui pousse Sandra à retirer les cœurs de ses victimes, cette dernière répond qu’elles n’en avaient pas besoin ! Jalouse, la tueuse avoue avoir placé une caméra sur la veste de Lucie… Et ne pas avoir supporté voir Lucie et Marc coucher ensemble. Que va-t-il advenir de Lucie et Sylvain ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.