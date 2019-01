Dans l’épisode 390, Victor menace violement Laurence…

Sortie de prison, Laurence savoure un moment de détente avec son fils Arthur, autour d’un petit-déjeuner au Spoon. Au même moment, Victor Brunet arrive et leur demande de déguerpir au plus vite. En les menaçant, Laurence finit par céder et décide de s’en aller… Seul Arthur s’y oppose, mais il finit par suivre sa mère. Excédé, l’adolescent provoque Victor en lui cognant l’épaule… Va-t-il y avoir de la rivalité entre les deux hommes ? Victor Brunet va-t-il finir par accepter la présence de Laurence ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.