Dans l’épisode 393, Bart emménage chez Anna...

Bart en veut à sa mère d'avoir viré Anna d'Info Sète. C'est décidé, il refuse de rester au domicile familial une seconde de plus ! Il ne comprend plus sa mère et ne supporte pas sa réaction, même si cette dernière s'en veut. Inerte au dialogue, Bart avoue à Flore qu'il part pour aller vivre chez Anna… Le lien mère-fils est-il rompu ? Flore va-t-elle changer d'avis ?