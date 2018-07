Et si l'équipe de France avait perdu en finale ? Regardez cette scène coupée inédite

Après 1 mois de compétition, de soutien à notre équipe préférée et de victoires, MYTF1 et toutes les équipes de Demain nous appartient ont décidé de vous montrer en exclusivité la séquence "Défaite" des bleus ! Dans un univers parallèle où l’équipe de France aurait perdu en finale de la Coupe du Monde de Football, nous aurions diffusé cette scène où Christelle et Maxime sont dépités par la défaite des bleus. La DNA family est très heureuse de ne jamais avoir eu besoin de vous montrer ces images ! Mais on le fait aujourd'hui parce qu’on est les CHAMPIONS DU MONDE ! Enjoy. Et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 pour suivre les aventures de vos personnages préférés dans Demain nous appartient.