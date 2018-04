L’état d’Alex devient inquiétant (épisode 189)

Alex est épuisé après son deuxième accident médical en quelques jours. Il est vite ramené à l’hôpital Saint-Clair et pris en charge par Victoire qui décide de le garder en observation. Toutefois, ces troubles pourraient être les signes précurseurs d’un infarctus. Sa famille au complet lui rend visite mais il devra rester à l’hôpital quelques temps et adopter un mode de vie plus sain. Mais alors, lors d’une nuit agitée, Alex fait un rêve des plus étranges dans lequel un jeune garçon semble fuir d’un danger. Alex se réveille brusquement troublé par ce rêve qui pourrait bien être le commencement de la nouvelle intrigue... Extrait de l’épisode 189 de Demain nous appartient.